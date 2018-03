Das Wagi-Museum möchte seine Besucher künftig mit wenigen Handgriffen in die Gründungszeit der Wagen- und Wagonsfabrik Schlieren transportieren. Möglich machen soll dies ein neuartiges Virtual Reality App im Museum.



Die Zeitreise beginnt im Jahr 1902 in Schlieren. Als Besucher schlüpft man mit VR Brille in die Rolle von Carl Meyer, einem Wagi-Arbeiter den es damals tatsächlich gab, wie das historische Lohnbuch im Eingangsbereich des Museums aufzeigt. Als erstes soll nun die Montagehalle l und ein Teil des Areals als computergenerierte, interaktive virtuelle Umgebung entstehen. Dazu sichtet und erfasst HistoricSchlieren derzeit rund 150 Fotografien und Glasplatten aus der Zeit der Wagi um 1900. «Wir wollen den Zustand der Fabrik um 1902 so authentisch wie möglich darstellen», sagt Patrick Bigler von HistoricSchlieren.



Idee entstand aus Platzmangel



Um das gesammte Spektrum der Wagi museal relevant aufzuzeigen fehlt dem Verein am jetztigen Standort der Platz. Das Unternehmen lieferte einst Eisenbahnwaggons, Busse, Aufzüge oder Rolltreppen in alle Welt. «Das Einbinden von Virtual Reality öffnet uns gerade da völlig neue Dimensionen und wir können trotz schlanken Strukturen ein spannendes Museum bieten», so Bigler weiter. Er hat das Projekt daher nun bei einem landesweiten Ideenwetbewerb angemeldet.



Nicht für alle geeignet



Wer sich die VR Brille im Museum künftig aufsetzt, wird schlagartig in die Industrielle Vergangenheit von Schlieren transportiert. Man verschmilzt mit der virtuell geschaffenen Umgebung von damals. Bigler betont aber; nicht alle werden die neue Technologie nutzen können. Grund: Die sogenannte Simulatorkrankheit, die mit Schwindelgefühlen und Übelkeit der Reisekrankheit ähnelt. Bis die Virtual Reality im Wagi-Museum Einzug hält, dürfte es aber noch rund 1 Jahr dauern.



Der Verein HistoricSchlieren bewahrt und vermittelt mit dem Wagi-Museum das Historische Erbe der ehemaligen Schweizerischen Wagons- und Aufzügefabrik Schlieren "Wagi". Gegen 500 Besucher aus der ganzen Schweiz durfte das Fabrikmuseum seit September 2017 bisher in Schlieren begrüssen.