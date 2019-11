Geschichtenstunde in der Bibliothek

Es ist wieder Geschichtenzeit in der Bibliothek, ein deutliches Zeichen, dass Advent und Weihnachten näher kommen.

Jeweils am Donnerstag von 16.30 – 17.00 Uhr erzählen Beatrice Hofmann oder Nicole Hell interessante und spannende Geschichten. Das Team der Bibliothek und die beiden Erzählerinnen freuen sich über die vielen kleinen Zuhörer, die jeweils am Donnerstag in die Bibliothek strömen.

Wer die Geschichtenstunde noch nicht kennt ist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen und hat diese Gelegenheit am 28 November sowie am 5., 12. und 19. Dezember.