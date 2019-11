Geschicklichkeit von Pferd und Reiter in märchenhafter Atmosphäre

Am Wochenende vom 16. & 17. November findet in der Reithalle Riedacker in Wohlen das 2. Gymkhana des Kavallerievereins Bünztal statt. Unter dem Motto Märliland werden 125 Reiter und Reiterinnen ihr Talent sowie den Mut, die Geschwindigkeit und das Vertrauen ihrer Pferde im Geschicklichkeitsparcours messen. Verteilt auf das Wochenende finden 5 verschiedene Prüfungen statt. Am Samstagvormittag tauchen als Erstes die Kinder in das Märliland ein, wobei die drei fantasievollsten Verkleidungen durch das Organisationskomitee prämiert werden. Anschliessend findet eine Einsteigerprüfung statt, an welcher der Parcours nicht geritten, sondern vom Boden aus, bestritten wird. Am Nachmittag schliesst die Horse & Dog Prüfung das Samstagsprogramm ab, in welcher 24 Teams, bestehenden aus Reiter, Pferd, Hundeführer und Hund, durch den kreativen Parcours flitzen. Am Sonntag messen sich dann die Reiter sowohl in der Einzelkategorie sowie in der Equipenprüfung, welche im Zweierteam bestritten wird. Nebst einem spannenden Parcours erwartet die Teilnehmer sowie die Zuschauer auch eine gemütliche Festwirtschaft. Dank der vielen Sponsoren aus der Region konnte auch ein abwechslungsreicher Gabentisch zusammengestellt werden, der für Jung und Alt etwas zu bieten hat. Alle Infos zum Gymkhanawochenende sind auf der Homepage des Kavallerievereins (www.kvbuenztal.ch) abrufbar.