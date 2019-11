Gewalt gegen Frauen stoppen - Stadttheater leuchtet orange

Soroptimist Solothurn beteiligt sich am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November: In Zusammenarbeit mit dem Stadttheater Solothurn wird in der Zeit bis zum 10. Dezember die Fassade des Theaters an der Fischergasse in Solothurn orange angestrahlt. Diese Kampagne findet weltweit statt und will ein Zeichen setzen gegen die noch immer weltweit vorkommende Gewalt gegen Mädchen und Frauen - ein krasser Widerspruch zu den Menschenrechten und ein Skandal, den es überall auf der Welt zu stoppen gilt.