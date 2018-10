In der letzten Woche der Herbstferien findet regelmässig die Trainingswoche des Geräteturnen Dulliken statt. Diese intensive Woche dient den älteren Turner/innen als Vorbereitung auf die zweite Hälfte der Wettkampfsaison. Für die jüngeren Turner/inne ist dies meist der Startschuss zur Aufbauphase in einer neuen Leistungs-Kategorie. Fast 40ig Turner und Turnerinnen nahmen dieses Jahr an der Trainingswoche teil, so viele wie noch nie. Herzlichen Dank für die vielen Leitereinsätze welche dies möglich machten!

Die Trainings bereiten Jahr für Jahr sehr viel Spass und Freude. Manchmal aber auch ein wenig Muskelkater, Blasen an den Händen oder andere kleinere Blessuren. Am Ende der Woche, wenn alle stolz auf ihr Engagement zurückblicken, ist es dies Wert. Wir freuen uns auf eine spannende und erfolgreiche zweite Hälfe des Turnjahres. Zudem wird der TVD mit Dominik Beriger auch an den Schweizer Meisterschaften beteiligt sein, Hopp Dominik!

Yves Aeschbacher