Das erste Spiel mit unserem neuen Spielpartner Rothrist-Olten konnte leider nur mit einem B-Lizenz-Spieler von Lenzburg ergänzt werden. Bei heftigem Wind wurden bei vielen Spielern, auch beim Gegner, die erwarteten Leistungen nicht erreicht. Zudem ist sicherlich auch zu erwähnen, dass der eine oder andere den Stäcken zum erstenmal in der Saison an die frische Luft führte... Mit 3 Nummero und 720 Punkten verloren wir das erste Spiel gegen 3 Nummero und 915 Punkten von Gerlafingen-Zielebach B. Die an der vorgängigen Mannschaftssitzung definierten Jahresziele wurden so leider bereits im ersten Spiel nicht erfüllt. Es gibt noch viel zu tun!



Die besten Einzelschläger: Berger Beat, 61; Senn Fabian, 60; Schmitter Thomas, 52

Nächstes Spiel: Sonntag, 24. März, 12.30 Uhr in Rothrist. Gegner Thörigen B