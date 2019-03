Am Freitag, 29. März 2019 findet im Stadttheater Olten die Hauptversammlung der PV SEV-Sektion Olten und Umgebung statt – Beginn um 13.45 Uhr. Zentralpräsident Roland Schwager informiert über aktuelle Themen. Der Anlass wird umrahmt vom Männerchor der PV Sektion. Anmeldungen bis am 22. März 2019 mit grüner Karte oder per Mail an hebo@yetnet.ch. (AFS)