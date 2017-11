Vorschau Hallenhockey NLA- Herren, Meisterschaft 3. Runde in Luzern

Nach ersten Runden rangiert der HCO in der Tabelle auf dem zweiten Platz, nur Meister Rotweiss Wettingen ist besser klassiert. In Luzern kommt es zum Spitzenspiel dieser beiden Teams. Olten kann sich aufgrund der Rückkehr Studemanns und der Topform von Torwart Müller durchaus Chancen ausrechnen. Im zweiten Spiel dieser Runde trifft Olten auf Luzern, das die hohen Erwartungen bisher nicht erfüllen konnte. Vor eigenem Publikum werden die Luzerner ihre Haut so teuer wie möglich verkaufen!

Trainer Beuggert hat die Mannschaft optimal aufs Hallenhockey eingestellt und die junge Truppe hat ihr Potential noch nicht ausgeschöpft. Spielmacher Berger ist die Schlüsselfigur im Oltner Spielaufbau.

In der Verteidigung leisten Knabenhans und Gassner gute Defensivarbeit und offensiv glänzt Stürmer Schärer mit Traumtoren!

Sonntag, 03.12.17 Luzern (Utenberg)

15.00 Uhr RWW : HCO

18.00 Uhr LSC : HCO

Kader HCO: Müller; Cyrill Roth, Hunziker, Rindlisbacher, Muggli, Gassner, Hengartner, Knabenhans, D. Schärer, Berger.