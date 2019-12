HC Olten besiegt Red Sox Zürich!

Landhockey Herren NLA, Halle 4. Runde

Gegen Red Sox Zürich konnte der HCO sich auf seine Stärken besinnen und so resultierte in der Stadthalle dank einer herausragenden Offensivleistung einer hoher Heimsieg!

Olten ging früh durch ein herrliches Eckentor Hengartners in Führung. Danach gelang den Gästen zwar in der 20. Minute der Ausgleichstreffer durch Gubser, doch die Oltner zeigten weiter Offensivhockey. In der 25. Minute folgte Hengartners zweiter Streich, wieder per Strafecke. In der 28. Minute erhöhte Wintenberger mit einem sehenswerten Drehschuss zum 3:1- Pausenstand. In der Pause gab Tainer Joy weitere Anweisungen, die fruchten sollten. Zunächst kassierte aber Oltens Eismann eine Gelbe Karte. Die Zürcher erzielten in der 50. Minute entgegen dem Spielverlauf den erneuten Anschlusstreffer bei einer Strafecke. Wer jetzt glaubte, die Zürcher fänden ins Spiel zurück wurde bitter enttäuscht! Oltens Antwort liess nicht lange auf sich warten: Zuerst musste Eismann nach Traumpass von Studemann die Kugel nur noch ins leere Tor schieben. Nur wenige Sekunden später traf Knabenhans per Penalty (nach Stockfoul) zum 5:2. Die Zürcher waren jetzt von der Rolle, das nutzten die Oltner eiskalt aus. Erneut Wintenberger erhöhte weiter das Skore nach einem Sololauf Hengartners. Dabei blieb es nicht. In der Schlussphase traf Hengartner nach einem grandiosen Sololauf zum 7:2- Endstand.

Telegramm:

HC Olten : Red Sox Zürich 7:2 (3:1)

Olten, Stadthalle.- 100 Zuschauer. SR .- Carreda.- Tore: 5. Hengartner 1:0 (KE). 20. Gubser 1:1 . 25. Hengartner 2:1 (KE). 28. Wintenhberger 3:1. 50. Graber 3:2. 54. Eismann 4:2. 55. Knabenhans (Pen.) 5:2. 56. Wintehberger 6:2. 60. Hengartner 7:2.

Kader HC Olten: Rogger; Gassner, Roth, Hengartner, Knabenhans, Muggli, Wintenberger, Studemann, Eismann, D. Schärer, Berger.