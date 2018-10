NLA- Landhockey Herren, Cup ¼- Final

Der Stadtklub steht im Cup- Wettbewerb im Halbfinal! Nach einer missratenen ersten Halbzeit, gelingt es dem HCO das Spiel in den Schlussminuten noch zu drehen.

In Zürich kam es schon wieder zum Duell dieser Mannschaften, diesmal aber im Cup. Gleich wie in der Meisterschaft diktierte der Gastgeber das Spiel und führte bereits nach fünf Minuten mit 1:0. Olten agierte zu passiv und konnte darauf vorerst nicht reagieren. Der HCO, der ohne Büchler und Rindlisbacher antrat, ging ohne Biss in die Zweikämpfe und lag zur Pause immer noch in Rückstand. Trainer Joy gelang es ebenfalls nicht die Mannschaft wachzurütteln. Die Zürcher konzentrierten nun ihre Kräfte auf die Abwehrleistung, dadurch kam Olten zu mehr Ballbesitz. Aber die GC- Abwehrkette war gut organisiert und die Oltner bissen sich daran die Zähne aus. Erst in den Schlussminuten, als Joy die Defensive opferte, kam Hektik im Zürcher Strafraum auf. Ein Strafeckentreffer Hengartners sorgte für den 1:1- Ausgleich zehn Minuten vor Spielende. Die Gäste konnten jetzt nicht mehr taktisch umstellen, sondern suchten die Entscheidung! Vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit pfiff der Unparteiische erneut Strafecke für Olten: Spezialist Hengartner verwertete diese Chance mit einem sehenswerten Schlenzball ins hohe Eck. Doch noch war nicht Schluss im Hardhof! Die Gastgeber wehrten sich energisch gegen das drohende Ausscheiden in diesem Wettbewerb. In den letzten Sekunden gab es noch einmal Strafecke, diesmal aber zugunsten der Platzherren: HCO- Keeper Rogger behielt die Uebersicht und entschärfte den letzten Torschuss souverän.

Telegramme

GC Zürich : HC Olten 1:2 (1:0)

Zürich, Hardhof.- 150 Zuschauer.- SR.-Wimmer, Bucher.- Tore: 5. Hinrich 1:0. 60. Hengartner (KE) 1:1. 66. Hengartner (KE) 1:2.

HC Olten: Müller, Rogger; Berger, Roth, C. Schärer, Hunziker, Gassner, Mirko Hug, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Studemann, Eismann, Hunziker, N. Muggli, D. Schärer.