Hallenhockey NLA- Herren, Meisterschaft 4. Runde in Wettingen

Mit einem 3:2- Erfolg über Servette konnte der Oltner Stadtklub den vierten Tabellenplatz halten, das zweite Spiel in Wettingen ging gegen GCZ 4:7 verloren. Damit befindet sich der HCO vor der letzten Runde in einer hervorragenden Ausgangslage im Kampf um die Playoffs.

Ohne Gassner, Roth und Hengartner verloren die Oltner zuletzt beide Spiele, doch in dieser wichtigen Runde trat der HCO in Vollbestand an. Der erste Gegner Genf führte allerdings zur Pause mit zwei Treffern Vorsprung, Olten hatte den Start komplett verschlafen. Doch Trainer Beuggert rüttelte die Spieler mit einer emotionalen Motivationsrede wach, Olten spielte in der zweiten Halbzeit wie verwandelt! Spielmacher Bergers Zuspiele kamen jetzt an und die Stürmer dankten dies auf ihre Weise: Schärer gelang in der 25. Minute der Anschlusstreffer, was eine spannende Schlussphase garantierte. Fünf Minuten vor Spielende glich Studemann bei einer Strafecke mittels Direktschuss aus. Doch es kam noch schlimmer für die Romands! In der vorletzten Minute traf Schärer auf Pass von Roth zum 3:2- Endstand für Olten.

Im Spiel gegen die Hoppers aus Zürich gerieten die Oltner arg unter die Räder: Nach zwanzig Minuten führte Zürich bereits vorentscheidend mit 5:1- Toren. HCO- Keeper Müller traf bei den Gegentoren keine Schuld. Nach dem sechsten Zürcher Treffer beschloss man acht Minuten vor Schluss den Torwart für einen weiteren Feldspieler aus dem Spiel zu nehmen. Diese taktische Massnahme Beuggerts brachte GC dermassen aus dem Konzept, dass der HCO innert vier Minuten beinahe mühelos noch auf 6:4 herankam. Die Oltner hatten heroisch gekämpft, waren aber am Ende ihrer Kräfte angelangt. Aber noch fehlten zwei Tore zum wundersamen Ausgleich! Das siebte Tor Zürichs in der 39. Minute beendete diese Aufholjagd.

Telegramme

Servette HC Genf : HC Olten 2:3 (2:0)

Wettingen, Tägerhard.- 100 Zuschauer.- SR Zinn.- Tore: 10. 1:0. 15. 2:0. 25. Schärer 2:1. 35. Studemann 2:2 (KE). 40. Schärer 2:3.

GCZ : HCO 7:4 (5:1)

Wettingen, Tägerhard.- 100 Zuschauer.- SR Messerli.- Tore: 3. Heins 1:0. 5. Eddy 2:0. 12. Schärer 2:1. 15. Richner 3:1. 16. Heins 4:1. 19. Richner 5:1. 22. Eddy 6:1. 33. Studeman 6:2 (KE). 35. Roth 6:3. 36. Schärer 6:3. 39. Heins 7:4.

Kader HCO: Müller; Hunziker, Studemann, Muggli, Knabenhans, D. Schärer, Berger, Wintenberger, Hengartner, Roth, Gassner.