Hallenhockey NLA- Herren, Meisterschaft 2. Runde

Der Oltner Stadtklub punktete in Zürich unter Trainer Beuggert weiter. Den Gastgeber bezwang man mit 3:2, und gegen Basel resultierte ein glückliches Unentschieden.

Ohne Rindlisbacher und Roth trafen die Oltner im ersten Spiel auf Gastgeber GC Zürich. Der HCO ging bis zur Pause mit 2:0 in Führung, Schärer und Knabenhans waren je einmal für ihr Team erfolgreich. Beide Male hatte Center Berger mustergültige Vorarbeit geleistet. In der 22. Minute lancierte er Hug, der zum sogar auf 3:0 erhöhte. Danach konzentrierten sich die Oltner darauf, diesen Vorsprung zu verwalten. Doch Zürich angefeuert von einem fanatischen Publikum gab noch nicht auf und ersetzte zudem in den letzten Minuten seinen Torwart durch einen weiteren Feldspieler. Es wurde noch einmal spannend: Mit einem Doppelschlag kam der Gastgeber noch auf 2:3 heran, doch Olten rettete diesen knappen Vorsprung über die Zeit.

Gegen Basel geriet der Oltner Stadtklub früh 2:0 in Rückstand, Schärer gelang es immerhin noch vor Pause zu verkürzen. In der 23. Minute sorgte Studemann für den Ausgleich, dieser sollte aber nicht lange halten.

Basel überzeugte offensiv und ging wieder 4:2 in Führung. Olten kämpfte gegen die drohende Niederlage und Trainer Beuggert nahm seinen Torwart für einen weiteren Feldspieler aus dem Spiel. Der HCO versuchte es nun mit der Brechstange und wurde dafür belohnt: Schärer und Studemann glichen abermals aus, das Wunder war vollbracht.

Telegramme:

GC Zürich : HCO 2:3 (0:2)

Zürich, Utogrund.- 150 Zuschauer.- SR Bucher.- Tore: 8. Schärer 0:1. 14. Knabenhans 0:2. 22. Hug 0:3. 38. Heins 1:3. 40. Richner 2:3 (KE).

Basler HC : HCO 4:4 (2:1)

Zürich, Utogrund. - 150 Zuschauer.- SR Messerli.- Tore: 10. 1:0 Brönnimann . 15. 2:0. 18. Schärer 2:1. 22. Studemann 2:2. 30. Brönnimann 3:2. 35. 4:2. 36. Schärer 4:3. 38. Studemann 4:4.

Kader HCO: Müller; Hunziker, Gassner, Studemann, Muggli, Hengartner, Knabenhans, D. Schärer, Berger.