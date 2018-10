Vorschau Herren NLA- Landhockey, 7. Runde

Der Oltner Traditionsverein steht nach erfolgreicher Doppelrunde (zwei Siege) noch nicht ganz an der Sonne, aber bezüglich Playoffskampf in ausgezeichneter Position.

Dies ist vor allem dem Verdienst von Trainerduo Joy/Wintenberger zuzurechnen. Die beiden haben in kürzester Zeit ein Team aus Alt und Jung geformt, das auch auf höchster, nationaler Ebene mithalten kann. Jetzt wartet mit GC Zürich eine neue Bewährungsprobe auf die ambitionierten Oltner. Die Zürcher positionierten sich in der Tabelle im Mittelfeld, wobei sie auch namhafte Gegner wie RWW besiegten! Sie verfügen mit Richner und Roegiers über starke Offensivspieler, die fast jede Abwehr in Panik versetzen können! Mit C. Schärer und Knabenhans verfügt der HCO über zwei herausragende Innenverteidiger, trotzdem darf man die Defensive keinesfalls vernachlässigen.

14.10. 2018 13.30 Uhr GCZ : HCO