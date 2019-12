HC Olten reist hoffnungsvoll nach Luzern

Vorschau Landhockey Herren, NLA- Halle, 3. Runde

In der 3. Spielrunde muss der HCO sonntags nach Luzern reisen. Nach der 3:6- Niederlage in Zürich steht Olten nicht mehr mit reiner Weste da, Luzern konnte bisher zweimal gewinnen. Somit glückte den Innerschweizern ein Traumstart! Doch der HCO, mit dem Trainerduo Joy/Wintenberger ist auf alle Fälle vorbereitet. Headcoach Wintenberger hat mit Routinier Bergers Comeback bereits ein As ausgespielt und wer weiss, was er noch unter dem Aermel versteckt hat?

Taktisch sind dem HCO keineswegs die Hände gebunden. Man will in Luzern vorwiegend defensiv agieren und der Respekt vor dem Gegner ist gross. Immerhin haben die Luzerner bereits Rotweiss bezwungen, das besonders in der Halle Seltenheitswert hat. In der Offensive setzt der HCO auf die Durchschlagskraft des Power- Duos Schärer/Studemann.

Sonntag, 08.12.2019 18.00 Uhr

LSC : HCO (Luzern, Utenberg- Halle)