HC Olten steht vor Doppelrunde!

Vorschau NLA- Feldhockey, Herren 2. und 3. Runde

Nächstes Wochenende steht für den HC Olten eine Doppelrunde auf dem Programm. Samstags muss man in Luzern antreten, sonntags kommt es im Kleinholz zum Duell zwischen Olten und Servette HC Genf. Olten startete erfolgreich in die neue Saison, in Wettingen gab es den ersten Saisonpunkt. Die beiden nächsten Gegner gewannen beide ihre Auftaktartien, sind somit in Form! Im Samstagsspiel in Luzern darf man sich nicht zuviel erhoffen, dafür geht es sonntags darum, den ersten Vollerfolg einzufahren. Die Oltner Nachwuchsspieler Nebel und C. Rauch überzeugten in Wettingen, während Talent Muggli bereits zum Saisonauftakt traf. Coach Wintenberger hatte wieder einmal den Riecher und brachte den Jungspross im Angriff!

12.09.20 16.00 Uhr LSC : HCO

13.09.20 15.00 Uhr HCO : SHC (im Kleinholz)