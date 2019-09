Vorschau Landhockey Herren, NLA- Master 3. Runde

Als Tabellenleader trifft man nächsten Sonntag auf Rotweiss Wettingen. Der Gegner ist ebenfalls noch ungeschlagen, aber aufgrund eines schlechteren Torverhältnisses hinter dem HCO klassiert. Trotzdem gehen die Aargauer als Favoriten in diese Partie. Erwartet wird eine spannende Neuauflage des Klassikers, der schon so manchen begeisterte und zum Hockeyspielen animierte. In der Hochburg Wettingen zu gewinnen hat Seltenheitswert, deshalb wäre ein Punktgewinn bereits eine kleine Ueberraschung. Doch HCO- Coach Wintenberger hat mit Newcomer Rauch noch einen entscheidenden Trumpf parat, den der Gegner nicht kennt! Spielt Olten gar den Spielverderber und setzt aufgrund der Wettinger Offensivabteilung auf einen Abwehrriegel? Auf jeden Fall will der HCO die Tabellenführung mit allen Mitteln verteidigen!

Sonntag, 15.09.2019 14.00 Uhr RW Wettingen : HCO (Wettingen, Bernau)

Kader HC Olten:Müller, Rogger; Gassner, Joy, Hunziker, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Studemann, Eismann, D. Schärer., Hug, Bergler, Berger, C. Schärer.