Hallenhockey NLA- Herren, Meisterschaft 3. Runde

Der Oltner Stadtklub musste in Luzern unter Trainer Beuggert zwei Niederlagen einstecken. Gegen Meister Wettingen war man chancenlos, und gegen den Gastgeber gab man fünf Minuten vor Spielende noch eine Führung aus der Hand!

Ohne Gassner, Roth und Hengartner reiste man stark ersatzgeschwächt in die Innerschweiz. Dies war im Spiel gegen Rotweiss Wettingen deutlich zu spüren. Nach einer Viertelstunde führten die Aargauer bereits mit drei Toren, während Olten im Angriffsspiel harmlos war. Trainer Beuggert war nach der Pause zu zahlreichen Umstellungen gezwungen, doch es nützte nichts. Selbst Bergers Energieanfälle aus dem Mittelfeld brachten nicht den gewünschten Effekt. Stattdessen gelang Wettingen weitere zwei Tore, Torwart Müller war um Schadensbegrenzung bemüht. Doch Müller wurde meist von seinen Vorderleuten im Stich gelassen, Olten spielte defensiv alles andere als solide! Immerhin gab man sich nicht auf und war mit zwei Eckentoren noch erfolgreich. Wettingen war jedoch eine Klasse für sich und die Niederlage nicht mehr abzuwenden.

Gegen Luzern schoss erneut Knabenhans den HCO in Front. Erst anfangs zweiter Halbzeit egalisierte der Gastgeber und ging kurz danach sogar mit 2:1 in Führung. Wiederum Knabenhans und Studemann drehten den Spiess innert fünf Minuten um.

Doch in diesem verrückten Spiel war das noch nicht die Entscheidung! In Ueberzahl (!) musste Olten das dritte Tor Luzerns hinnehmen. Vom Publikum euphorisiert zogen die Luzerner ihr Angriffsspiel auf. Olten wehrte sich mit Händen und Füssen, aber die Gastgeber konnten in der Endphase des Spiels noch einmal zusetzen. Offenbarten sich hier beim HCO bereits erstmals konditionelle Probleme? Jedenfalls erzielten die Luzerner noch den Siegtreffer und hatten danach keine Mühe mehr diesen über die Zeit zu bringen.

Telegramme:

RW Wettingen : HCO 5:2 (3:0)

Luzern, Utenberg.- 150 Zuschauer.- SR Messerli.- Tore: 5. Brunner 1:0. 10. Steffen 2:0. 15. Schröter 3:0. 22. Steffen 4:0. 25. Brunner 5:0. 32. Knabenhans (KE) 5:1. 38. Knabenhans (KE) 5:2.

Luzerner SC : HCO 4:3 (0:1)

Luzern, Utenberg. - 150 Zuschauer.- SR Unceta.- Tore: 10. Knabenhans (KE) 0:1. 21. Andereggen 1:1. 23. Greder Martin (KE) 1:2. 27. Knabenhans (KE) 2:2. 32. Studemann 2:3. 34. Greder Manuel 3:3. 36. Schwer 4:3.

Kader HCO: Müller; Hunziker, Studemann, Muggli, Knabenhans, D. Schärer, Berger, Wintenberger.

Bericht von Sämi Niederer