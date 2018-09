NLA- Landhockey Herren, 3. Runde

Das neue Trainerduo Joy/Wintenberger triumphierte überraschend in Wettingen. Das goldene Tor schoss Studemann bei der einzigen Oltner Strafecke bereits in der 10. Minute! Was danach folgte war eine Abwehrschlacht, wobei Oltens Keeper Rogger mit unglaublichen Paraden brillierte.

Mit letztem Aufgebot traten die Herren des HCO die Reise nach Wettingen an. Keiner von ihnen rechnete sich allzu viele Chancen gegen den Meister aus, doch es kam anders: Bereits nach wenigen Minuten überlisteten die Oltner mittels Strafeckenvariante den Gegner und Olten gelingt die frühe Führung durch Studemann auf Pass von Berger.

Rotweiss Wettingen, Meister und eigentlich übermächtiger Gegner zelebriert Angriffshockey vom Feinsten. Doch etwas Zählbarer bringen, die sonst so abgeklärten Wettinger nicht zustande. Der Grund dafür ist ein Abwehrriegel, der von Spielertrainer Joy bestens organisiert ist, dazu kommt, dass der sonstige Ersatztorwart Rogger mit einer Glanzleistung auf sich aufmerksam macht. Mehrere Male rettet er in extremis und macht so hundertprozentige Chancen zunichte. Olten zeigte nicht grosses Offensivspektakel, sondern überzeugte mit Abwehrkette und Mauertaktik. Im Angriff sorgen Schwager und Schärer für Entlastungsangriffe, aber auch sie haben Defensivaufgaben zu erfüllen. Der Meister rennt gegen das Oltner Bollwerk an, doch diesmal vergeblich. Assistenztrainer Wintenberger gibt letzte Anweisungen von der Spielerbank aus, Joy kontrolliert die Umsetzung als Chef auf dem Platz. Hat der HCO die ideale Trainerlösung gefunden? Im Moment spricht alles dafür, dass der Oltner Höhenflug weitergehen kann.

Telegramm:

RW Wettingen : HC Olten 0:1 (0:1)

Wettingen, Bernau.- 150 Zuschauer.- SR Bucher/McQuarters.- Tore: 10. Studemann 0:1.

Kader HCO: Rogger; Muggli N., Joy, Berger, Hengartner, Wintenberger, Studemann, Hunziker, Schärer D., Büchler, Schwager, Fallegger.