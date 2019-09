Landhockey Herren, 4. Runde NLA- Master

Der Oltner Stadtklub zeigte vor eigenem Publikum eine gelungene Vorstellung und besiegte den Tabellenletzten gleich mit 9:0! Alleine Stürmer Hug netzte beim Gegner dreimal ein!

Es war das Spiel der letzten Chance für Basel. Mit einem Sieg hätte man den Abstieg eventuell noch vermeiden können. Doch Oltens Coach Wintenberger konnte bereits nach wenigen Minuten die Arme nach oben reissen, denn seine Mannschaft ging in der dritten Minute durch Studemann in Führung. Die Gäste, die auf diese Saison ohne ihre besten Offensivkräfte (Abgänge: Stomps, Marelli nach D) auskommen müssen, waren sowohl technisch als auch konditionell überfordert. So stand es nach Treffern von Hug und Muggli nach zehn Minuten bereits 3:0, ein Schützenfest war vorprogrammiert. Dabei fehlten beim HCO gleich mehrere Stammspieler (Büchler, C. Schärer beide verletzt, Berger abwesend)!

Die Gäste waren zu keiner Reaktion fähig und blieben bis zur Pause ohne nennenswerte Torchance. Dafür setzte der HCO noch einen oben drauf: Hunziker traf im Anschluss an eine Strafecke zum 4:0- Pausenstand. Dabei hätten die Basler dieses Spiel unbedingt gewinnen müssen! Nach neuem Modus gibt es ja nach fünf Spieltagen zwei Absteiger. Doch auch nach dem Seitenwechsel war beim Tabellenletzten kein Aufbäumen spürbar. Stattdessen ging das muntere Toreschiessen weiter: Hug erhöhte nach einem sensationellen Hebeball über den Torwart auf 5:0. Der Basler gaben sich nun widerstandslos hin, so dass die Oltner jetzt mit ihrem Gegner leichtes Spiel hatten. Es folgten weitere drei Tore und letzten Endes konnten die Gäste zufrieden sein, nicht zweistellig verloren zu haben.

Telegramm:

HC Olten : Basler HC 9:0 (4:0)

Buchlern, Zürich.- 100 Zuschauer. - Tore: 3. Studemann 1:0. 8. Hug 2:0. 10. Muggli (KE) 3:0. 26. Hunziker (KE) 4:0. 38. Hug 5:0. 46. Schärer D. 6:0. 54. Studemann 7:0. 60. Hug 8:0. 66. Schärer D. 9:0.

Kader HC Olten: Müller, Rogger; Gassner, Joy, Hunziker, Muggli, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Studemann, Eismann, D. Schärer., Hug, Rauch.