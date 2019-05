Vorschau Landhockey Herren, 12. und 13. Runde

Der Kampf um die Playoffs geht in die Endphase. Drei Runden vor Ende der regulären Meisterschaft belegt der HCO den vierten Tabellenplatz und hat drei Punkte Vorsprung auf den nächsten Verfolger Basel. Das Oltner Restprogramm hat es aber in sich: Zuerst duelliert man sich mit Verfolger Basel, danach steht eine Reise in die Romandie zum Tabellenletzten Lausanne bevor. In der Schlussrunde spielt man im Kleinholz gegen die Hoppers (6. Rang) aus Zürich. Somit kommt dem Spiel in Basel eine Schlüsselrolle zu: Punktet der HCO in Basel und holt die drei „obligatorischen“ Punkte in Lausanne, sollte vor der finalen Runde bereits der Playoffplatz (1-4) gesichert sein. Die Oltner dürfen jedoch nicht den Fehler machen, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Die Playoffs sind zum Greifen nah, aber noch nicht erreicht! Coach Wintenberger hat keine Ausfälle zu beklagen und der HCO wird offensiv ausgerichtet (mit zwei nominellen Stürmern) in Basel antreten.

01.06.2019 15.00 Uhr BHC : HCO

02.06.2019 14.00 Uhr SL : HCO

Kader HC Olten:Müller, Rogger; Gassner, Joy, Hunziker, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Studemann, Eismann, D. Schärer., Hug, Bergler, Berger, C. Schärer.

Bericht von Sämi Niederer