NLA- Landhockey Herren, Doppelrunde

Der HC Olten besiegte übers Wochenende im Kleinholz sowohl Basel als auch Lausanne. Dabei glänzte vor allem die Offensivabteilung mit insgesamt neun (!) Toren. HCO- Talent Marc Hunziker war mit drei Toren erfolgreichster Torschütze.

Die Oltner überzeugten trotz zahlreicher Ausfälle (Wintenberger, Muggli, Büchler und Berger) mit Offensivhockey. Im Samstagsspiel gegen Basel nutzte Topstürmer Dave Schärer in der 10. Minute seine Chance und schoss den Stadtklub in Führung. Die Platzherren dominierten das Spiel nach Belieben und das Schützenfest hatte begonnen: Talent M. Hunziker erfüllte für einmal die Erwartungen und traf in der zweiten Halbzeit doppelt. In der 50. Minute versetzte Knabenhans mit dem 4:0 dem Gegner den Todesstoss. Immerhin gelang den Gästen noch das eine Tor zum 4:1. Den Schlusspunkt in dieser einseitigen Partie setzte dann aber Gassner nach einem Sololauf!

Gegen Stade Lausanne mussten die Oltner ebenfalls nie um den Sieg zittern. Nach Toren Studemanns und Marc Hunzikers führte Olten bis kurz vor der Pause souverän mit 2:0. Aber noch vor dem Seitenwechsel fiel völlig ueberraschend der Anschlusstreffer. War das die Wende oder nur ein kurzes Aufflackern seitens der Gäste?

Olten spielte für einmal offensiv brillant und antwortete sofort mittels Treffer von Knabenhans und Studemann. Die Gäste versuchten es nun mit der Brechstange und dies nicht erfolglos: Kurz vor Ende der Spielzeit gelang den Romands noch das 4:2, aber die Aufholjagd kam zu spät. Damit machte Olten einen grossen Schritt Richtung Playoffs, die als Ziel formuliert wurden.

Telegramm

HC Olten : Basler HC 5:1 (1:0)

Olten, Kleinholz.- 100 Zuschauer. - Tore: 10. D. Schärer 1:0. 37. M. Hunziker 2:0. 43. M. Hunziker 3:0. 50. Knabenhans 4:0. 55. Stomps 4:1. 60. Gassner 5:1.

HC Olten : Stade Lausanne 4:2 (2:1)

Olten, Kleinholz.- 100 Zuschauer. - Tore: 8. Studemann 1:0. 17. M. Hunziker 2:0. 34. 2:1. 45. Knabenhans 3:1. 55. Studemann 4:1. 66. 4:2 .

HC Olten: Rogger; Knabenhans, Joy, Rindlisbacher, C. Schärer, Studemann, Gassner , M. Hunziker, R. Hunziker, Fallegger, D. Schärer, M. Hug, Hengartner.

Bericht von Sämi Niederer