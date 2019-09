Landhockey Herren, Startrunde NLA- Master

Mit einem 5:1- Kantersieg über Servette HC Genf startet der HCO in die neue Saison. Olten war dem Gegner in allen Belangen überlegen, trotzdem hatte man einen Sieg in dieser Höhe nicht erwartet.

Coach Wintenberger hatte es zuvor angedeutet, jetzt kam die Bestätigung, dass sich einige Talente weiterentwickelt haben. Bereits nach wenigen Minuten bezwang Oltens Stürmer Eismann den Genfer Schlussmann zum 1:0. Nach 10 Minuten erhöhte Hengartner mittels Schlenzball auf 2:0. Der Match hatte kaum begonnen und schien nun bereits entschieden zu sein! Die Gäste gaben sich kampflos hin und der Stadtklub glänzte in Feldüberlegenheit. Die Oltner Angriffe schienen nicht aufzuhören, der Gegner igelte sich in seiner Verteidigungs-

stellung ein. Trotz zahlreicher Chancen stand es zur Pause nur 2:0 für das Heimteam! Das Oltner Trainerduo Joy/Wintenberger hatte keinen Grund irgendwelche Aenderungen vorzunehmen. Mit Berger als Joker im Angriff hatte man zudem noch eine Ueberraschung für den Gegner parat.

Nach dem Seitenwechsel ging es somit im gleichen Stile weiter: Olten stürmte Richtung Genfer Tor, während die Romands sich schadlos zu halten versuchten. Doch die Gastgeber kamen mit neuen Kräften aus der Kabine! Die Oltner Hoffnungsträger D. Schärer und Muggli setzten jetzt Akzente: In der 40. und 47. Minute legte Muggli zweimal mustergültig für Schärer auf, der keine Mühe hatte, das Skore auszubauen. Die Gäste kamen jetzt etwas besser ins Spiel und wurden offensiv wirkungsvoller. Fünf Minuten vor Spielende gelang Wyss- Chodat der Ehrentreffer. Doch Olten wollte den Schlusspunkt setzen und so traf Hengartner per Ablenker noch kurz vor Schluss zum 5:1- Endstand.

Telegramm:

HC Olten : Servette HC Genf 5:1 (2:0)

Olten, Kleinholz.- 100 Zuschauer. - Tore: 5. Eismann 1:0. 11. Hengartner (KE) 2:0. 42. D. Schärer 3:0. 50. D. Schärer 4:0. 65. Wyss- Chodat 4:1. 69. Hengartner 5:1.

Kader HC Olten:Müller, Rogger; Gassner, Joy, Hunziker, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Studemann, Eismann, D. Schärer., Hug, Berger, C. Schärer.

Bericht von Sämi Niederer