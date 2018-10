Vorschau NLA- Landhockey Herren, 5. Runde

Nächsten Sonntag trifft der Oltner Stadtklub im Kleinholz auf den Basler HC. Trotz jüngster Niederlage in Luzern sind die Oltner auf Playoffskurs. Jetzt gastiert mit dem Basler HC die bisherige Ueberraschungsmannschaft der NLA. Die Basler gaben nur Punkte gegen Wettingen ab (Niederlage n. Verl..), ansonsten können sie drei Siege vorweisen. Mit Stomps ( steht zudem der aktuelle Leader der Torschützenwertung in den Basler Reihen. Deshalb dürfen die Oltner diesen Gegner nicht unterschätzen!

Das Oltner Trainerduo Joy/ Wintenberger das bisher grossartige Arbeit in der NLA geleistet hat, wird das „Luzern- Spiel“ genaustens analysieren und die notwendigen Korrekturen vornehmen.

In der Offensive ist noch viel Potential vorhanden: Führungsspieler D. Schärer muss die Talente Eismann und Hunziker an die NLA heranführen, so dass sie auch auf höchster, nationaler Ebene treffen.

06.10.2018 14.00 Uhr HCO : Basler HC

Kader HC Olten:

HC Olten: Müller; Berger, Roth, Hunziker, Gassner, Mirko Hug, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Studemann, Eismann, Hunziker, Muggli, D. Schärer.

Bericht von Sämi Niederer