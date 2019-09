Landhockey Herren, 3. Runde NLA- Master

Gegen den Erzrivalen RWW gab es auswärts keine Punkte. Zur Pause stand es zwar immer noch torlos, danach setzte sich der Favorit dank seiner Routine 3:0 durch.

Oltens Coach Wintenberger schickte trotz starkem Gegner und der Abwesenheit von Leader Studemann drei Stürmer aufs Feld. Olten gab also in Wettingen beim Meister nicht klein bei, sondern wollte mitspielen. Dies verwunderte den Gastgeber, der es nicht gewohnt war auf der Bernau unter Pressing zu agieren. Die Folge waren Wettinger Ballverluste, die zu Strafecken führten. Doch die Standards, einst die Oltner Paradesdisziplin, wurden nur mangelhaft ausgeführt. Aus mehreren Strafecken resultierte kein Torschuss, so dass nach 35 Minuten noch kein Treffer gefallen war. Die Wettinger wirkten in der ersten Spielhälfte wenig konzentriert und offensiv ideenlos. Davon konnten die Oltner nicht profitieren.

Nach dem Pausentee rissen die Platzherren das Zepter an sich und dominierten das Spiel. Olten hatte nun Mühe mit dem Wettinger Tempospiel mitzugehen und war vom hohen Ritmus überfordert. So war es nur eine Frage der Zeit, bis der erste Treffer fallen würde. In der 43. Minute bezwang Keller Oltens Torwart Müller zum ersten Mal. Coach Wintenberger stellte gegen Ende des Spiel um und versuchte mit der Brechstange den Ausgleich zu erzwingen. Trotz neuem Offensivgeist blieb die Oltner Aufholjagd aus. Stattdessen kamen Wettinger so leicht zu Konterchancen, die sie eiskalt ausnutzten. Zweimal Messerli sorgte in der 60. und der 65. Minute für die Entscheidung, die in dieser Höhe nicht gerechtfertigt war. Olten verpasste eine Riesenchance dem Titelfavoriten ein Bein zu stellen.

Telegramm:

Rotweiss Wettingen : HC Olten 3:0 (0:0)

Wettingen, Bernau.- 100 Zuschauer. - Tore: 43. Keller 1:0. 60. Messerli 2:0. 65. Messerli 3:0.

Kader HC Olten: Müller, Rogger; Gassner, Joy, Hunziker, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Eismann, D. Schärer., Hug, Berger, C. Schärer. Muggli.