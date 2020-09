Herbstausflug und 41. ordentliche Generalversammlung

Die Generalversammlung des Hauseigentümerverbandes Weiningen-Geroldswil-Oetwil, welche ursprünglich für den Frühling 2020 geplant war, aber wegen COVID-19 auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden musste, konnte nun am Freitag, 25. September 2020, erfolgreich durchgeführt werden. Bei der Neu-Planung hatte der Vorstand entschieden, dass die GV direkt im Anschluss an den traditionellen Herbstausflug stattfindet.

Der Herbstausflug führte eine recht grosse Zahl an Mitgliedern ins kürzlich erneuerte und sanierte EKZ-Kraftwerk in Dietikon. Das EKZ konnte inzwischen den Umbau des Hauptkraftwerks und den Neubau des Dotierkraftwerks erfolgreich abschliessen. Die kompetente Führung durch die Anlage zeigte dabei sehr eindrücklich, was es heute alles braucht, damit genügend Elektrizität produziert werden kann. Auch die ökologische Seite hat bei solchen Projekten und bei Konzessions-Erneuerungen einen sehr hohen Stellenwert. Der interessante Rundgang wurde wie üblich mit einem kleinen Apéro beendet.

Die anschliessende Generalversammlung wurde dieses Jahr zum ersten Mal im Restaurant Linde in Weiningen durchgeführt. Trotz «Corona» hatten sich rund 70 Personen angemeldet und die Anträge des Vorstandes wurden alle einstimmig angenommen. Gemeindepräsident Mario Okle überbrachte die Gruss-Botschaft der Gemeinde Weiningen.

Nach dem offiziellen Teil der Generalversammlung konnte Daniel Weber, Präsident HEV Weiningen-Geroldswil-Oetwil, den ehemaligen Regierungsrat des Kantons Zürich, Markus Kägi, als Gast-Referenten begrüssen. Markus Kägi, von 2007–2019 Baudirektor, blickte in einem interessanten Vortrag noch einmal auf seine berufliche und politische Laufbahn zurück.

Im Anschluss an die Versammlung wurde traditionsgemäss ein vom Vorstand offeriertes Nachtessen serviert.



Die Mitglieder des HEV Weiningen–Geroldswil–Oetwil treffen sich jährlich an der Generalversammlung und beim traditionellen Herbstanlass. Zudem können Mitglieder zum Beispiel von folgenden HEV-Dienstleistungen profitieren:

