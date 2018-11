Irgendwo jenseits des Regenbogens, gibt es einen Ort, an dem Träume wahr werden und der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Rund um das bekannte Stück "Over the Rainbow" gestalten die Raindrops ihr diesjähriges Herbstkonzert in der Pfarreikirche in Kestenholz. Genau so bunt und abwechslungsreich wie die Farben den Regenbogens ist das Programm mit weltlichen und kirchlichen, fröhlichen, dramatischen und feierlichen Liedern. Im Anschluss lädt der Chor zu Glühwein und feinem Gebäck ein.