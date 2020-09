Herren 1, 1. Liga, Wichtiger Sieg gegen Handball Emmen

Schon am zweiten Spieltag traf das Herren 1 des HV Olten auf das Spitzenteam aus Emmen. Bereits im letzten Jahr waren die Spiele gegen Emmen stets hart umkämpft, emotional und enorm spannend. Nichtsdestotrotz war das Ziel klar: Die Leistung des Auftaktsieges gegen Wohlen zu bestätigen und ein Zeichen an die Liga senden, dass der HV Olten wieder vorne mitspielen will!

Gut eingestellt und top motiviert fand das Herren 1 von Olten richtig gut in die Partie und zeigte gleich was für ein Potential in der Mannschaft steckt. Schon nach 10 Minuten, bei einem Stand von 5:9, sah sich der Trainer von Emmen zu einem Timeout gezwungen und versuchte seine Spieler neu einzustellen und zu fokussieren. Und dies zeigte auch Wirkung und es entwickelte sich das erwartete spannende und emotionale Spiel. Der HV Olten war zwar noch in der Lage die Führung bis zur 27. Minute zu halten, doch Handball Emmen kam zum verdienten Ausgleichstreffer und belohnten sich damit ihre Aufholjagd. Bei einem Stand von 18:18 konnten sich die zwei Mannschaften in der Halbzeitpause von dem intensiven Spiel erholen.

In der zweiten Halbzeit wechselte der Trainer von Olten gezielt und gut durchdacht seine jungen Spieler ein, die sich gegen Emmen beweisen konnten und dadurch in Schlagdistanz von 3 Toren blieben. Bei einem Stand von 25:21 griffen die nun ausgeruhten Leistungsträger ins Spielgeschehen wieder ein. Mit einer geschlossenen Teamleistung in der Abwehr und konzentrierten, nach vorne getragenen Angriffen, drehte das Herren 1 von Olten das Spiel und gewann das Spiel mit 28:31.

Obwohl dieser Sieg enorm wichtig ist, bleibt die Spielsaison jung und es gibt noch viele Punkte zu holen und zu verteidigen. Schon am kommenden Samstag geht die Punktejagd in Muotathal weiter, wo man auf einen weiteren unangenehmen Gegner trifft.

Hopp Oute!!



Sebastian Ruile