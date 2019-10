Unihockey Basel Regio gewinnt letzten Sonntag zuhause klar gegen Verbano UH Gordola, Die Gäste aus dem Tessin diktierten im ersten Drittel das Spiel. Nach und nach setzte sich aber die Klasse der Basler durch. Schliesslich resultierte ein hoher 9:2-Sieg.

Dabei deutete vor dem Spiel alles auf eine enge Partie hin. Basel Regio und UH Gordola hatten in der Tabelle gleich viele Punkte,

nur das Torverhältnis der Basler war klar besser. In der Vergangenheit gab es schon einige enge Duelle zwischen den beiden

Kontrahenten. Die Spiele, in denen sich Basel und Gordola jeweils gegenüberstanden, waren bisher immer von vielen Emotionen

der Spieler und Fans geprägt.

In der Partie vom Sonntag sollte dies für einmal nicht im gleichen Masse zutreffen, zu deutlich war das Resultat am Ende. Zu Beginn

der Begegnung überraschten die Tessiner das Heimteam jedoch. Gordola erwies sich als das bessere Team. Die Basler

verschliefen den Start völlig und gerieten folgerichtig auch als erstes Team in Rückstand.

Wie so oft in dieser Saison steigerten sich die Gastgeber im Verlauf des Spiels aber enorm. So konnten sie im zweiten Drittel vorerst

aus einem 1:1 einen 4:1-Vorsprung machen. Kurz vor der Pause gaben die Gäste nochmals ein Lebenszeichen von sich und

verkürzten auf 4:2. Im Schlussdrittel kamen die Basler dann gleich zu weiteren fünf Toren in Folge. Der Endstand von 9:2 liess keine

Fragen offen.

Nach drei Wochenenden mit jeweils zwei Spielen hatten die Basler an diesem Wochenende nur eine Partie. Die Spieler konnten so

etwas Energie konservieren und in eine neue, wichtige Trainingswoche starten. Denn in einer Woche stehen wieder zwei kapitale

Spiele auf dem Programm von Basel Regio: am Samstag gegen Floorball Fribourg (1 Punkt hinter Unihockey Basel Regio) und am

Sonntag gegen Floorball Thurgau (punktgleich).

Es warten also zwei hochbrisante und für den weiteren Verlauf der Saison wegweisende Duelle auf die Basler. Beide Spiele finden

in der Sporthalle Sandgruben in Basel statt (Samstag 19.15 und Sonntag 17.00 Uhr). Unihockey Basel Regio freut sich auf die

Unterstützung zahlreicher Fans!

Unihockey Basel Regio - Regazzi Verbano UH Gordola 9:2 (1:1, 3:1, 5:0)

Sandgruben, Basel. 207 Zuschauer. SR Rickenbacher/Siegenthaler.

Tore: 11. S. Pellegrini (A. Zalesny) 0:1. 17. O. Blomqvist 1:1. 28. N. Schwob (J. Pluhar) 2:1. 33. A. Spring (D. Kramer) 3:1. 38. A.

Spring (P. Mendelin) 4:1. 40. D. Alberti (J. Peltola) 4:2. 44. A. Spring 5:2. 47. J. Pluhar (O. Svatos) 6:2. 49. P. Krähenbühl (A.

Richard) 7:2. 51. O. Blomqvist (P. Mendelin) 8:2. 60. A. Spring (D. Kramer) 9:2.

Strafen: 3 mal 2 Minuten gegen Unihockey Basel Regio. 3 mal 2 Minuten gegen Regazzi Verbano UH Gordola.