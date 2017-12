Ich schenk' Dir eine Kerze

Zünde sie an, damit sie Licht spenden kann,

wenn die Dunkelheit dich umgibt.

Zünde sie an, damit es warm wird,

wenn es kalt ist.

Zünde sie an, damit sie dich erinnert,

dass jemand gern an dich denkt.

Licht, Trost, Geborgenheit - das ist es,

was wir uns wünschen - und schöne,

gemütliche Stunden im Kreis der Familie.

(Autor unbekannt)

Vom 24. November bis zum ersten Advent am 3. Dezember 2017 besuchten viele Entfelder Familien das traditionelle Kerzenziehen im Kindergarten Brunnmatt. Sie erlebten Geselligkeit, Kreativität und Freude. Geduldiges Eintauchen der Dochte in den flüssigen Wachs, das anschliessende Abkühlen und schliesslich das Zuschneiden und Dekorieren liessen einzigartige Kunstwerke entstehen. Die Kerzen und feine Lebkuchen-Düfte stimmten sowohl Besucher wie auch Helfer in die vorweihnächtliche Zeit ein.

Bereits einige Tage zuvor konnten die ersten Schulklassen verschiedener Stufen vom Kindergarten bis zur Bezirksschule ihre Kerzen ziehen. An allen Tagen des öffentlichen Kerzenziehens folgten weitere Klassen, einige jeweils vormittags, andere kurz nach der Mittagspause. Und viele dieser Kinder, Jugendlichen und Lehrer liessen es sich nicht nehmen, in der Freizeit ein weiteres Mal in den Kindergarten Brunnmatt zu kommen.

Allen Besuchern gilt der Dank des Vereins Kerzenziehen Entfelden für ihr Kommen und das friedvolle Beisammensein. Mit dem Kauf ihrer Kerzen spendeten sie in diesem Jahr zugunsten der Fachstelle für das Pflegekind im Kanton Aargau. Den zahlreichen Helfern, die gewissenhaft ihre Arbeit erledigten und stets beratend zur Seite standen, ist ein ebenso grosses Dankeschön auszusprechen.

Das Entfelder Kerzenziehen wird im kommenden Jahr 2018 wiederum Ende November am selben Ort stattfinden. Für die nächste Durchführung benötigt der Verein Kerzenziehen Entfelden weitere Helfer. Bringen Sie Ihr Talent zugunsten einer schönen Tradition und des vorweihnächtlichen Dorflebens ein. Melden Sie sich bitte (auch wenn Sie Fragen haben) per Mail bei daratos@hispeed.ch. Der Verein freut sich auf Sie!