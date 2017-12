Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Oberbuchsiten (VVVOB) engagiert sich auch in der kalten Jahreszeit. Mit dem Anbringen von 53 leuchtenden Sternen wird unser Dorf in den dunklen Nächten erhellt. Die Eigenfabrikate des VVVOB leuchten dieses Jahr bei der Schälismühle, in der Dorfstrasse, der Post- und Bahnhofstrasse und entlang der Hauptstrasse quer durchs Dorf. Seit über 13 Jahren fabriziert Markus Schwarzenbach die Sterne für den Verein. Mit der Sterneaktion trägt der VVVOB ein klein wenig dazu bei, die Hektik des Tages am Abend zurückzustellen. Gerade in der Vorweihnachtszeit ein schwieriges Unterfangen, reihen sich Termine in Schule, Geschäft und Privat aneinander. Darum lädt der VVVOB alle Oberbuchsiter ein, in Ruhe einen Abendspaziergang zu unternehmen und sich ein wenig von den Sternen leiten zu lassen.