Die Autos bis zum Rand mit Requisiten, Technik, Instrumenten und Kostümen gefüllt traf der Vorstand und die Musiker des Jugendchor Surbtal am Samstagmorgen, 16. Februar 2019 in der Mehrzweckhalle Endingen ein. Die Probehalbtage für das Projekt „Disney Träume“ standen an. Nachdem die Autos leergeräumt und alles Material in die Mehrzweckhalle transportiert war wurden die Bühnen hergerichtet. So einiges musste aufgestellt, zugesägt, angeschraubt, dekoriert und verteilt werden. In den Garderoben wurden die Kostüme vorbereitet.

Um 13.30 trafen dann pünktlich die Kinder und Jugendlichen und die Männer der Singgemeinschaft Endingen-Döttingen für die Probe ein. Nach einem kurzen Einsingen im Singsaal hiess es Kostüme anziehen und ab auf die Bühne. Es galt nun das Ganze zusammenzufügen, an den Liedern und Solos zu feilen und den Ablauf fertig einzuüben.

Nach einem eher zaghaften Einstieg mit den Liedern zu die Schöne und das Biest und König der Löwen kamen ab dem Dschungelbuch alle in Schwung. Immer wieder wurde an den Einsätzen der einzelnen Chöre gearbeitet und neue Rollen und Aufgaben zugeteilt. Ein feines Kuchenbuffet brachte zum Zvieri nochmals Energie und Motivation für den Rest des Nachmittags. Weiter gings mit Tarzan und Peter Pan, denn auch Pirat sein und fliegen muss gelernt sein. Um 17.30 Uhr wurden die Sänger/Innen in den wohlverdienten Feierabend entlassen, währenddessen der Vorstand alles wieder für den nächsten Morgen herrichtete.

Bereits um 8.00 Uhr am Sonntagmorgen sangen sich alle 50 Sänger/Innen, mehr oder weniger müde, im Singsaal wieder ein. Da die Zeit am Samstag nicht ganz gereicht hatte den gesamten Ablauf durchzuspielen - vor Ort wirken Requisiten und Abläufe oft anders als in der trockenen Vorstellung – wurde wieder mit Peter Pan gestartet. Die zauberhaften Lieder von Arielle bildeten den Abschluss des ersten Durchgangs. Nach einem stärkenden Znüni mit Zopf und Schoggi wurde danach bis 12.15 Uhr nochmals das ganze Programm durchgeprobt.

Von den Chören verlangten wir viel, es hat sich jedoch gelohnt, denn ihre Stimmen wurden immer sicherer und ihr Auftreten mutiger. Wir danken den SängerInnen für ihren enormen Einsatz und Durchhaltewillen. Die „Disney Träume“ können real und zu einmaligen Erlebnis werden.

Träumen Sie mit uns. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Mehrzweckhalle Endingen am Sonntag, 31. März 2019, 16.00 Uhr oder Samstag, 06. April 2019, 19.30 Uhr.