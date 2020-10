Intersilber Test und 3 Rang für Caline Repond

Die erst 7 jährige Caline Repond bestand am letzten Sonntag den Intersilber SEV Test und ist somit berechtigt an den kommenden Schweizermeisterschaften Kategorie Mini U 12 teilzunehmen. 5 Tage später belegte sie bei den 3 Rang in Chur, Kategorie Bronze jüngere.

An diesem Wochenende wird in Chur am Montaline Cup 2020 die Kategorien Mini, Jugend, Junioren und Elite ihre Kurzkür und Kür präsentieren. Diese Swiss Cups sind für die Qualifikation der Schweizermeisterschaft wichtig, und der ELS wird vertreten durch die aktuelle Schweizermeisterin Kategorie Junioren Kimmy Repond und Aurora Zilorri

(beide werden in Kategorie Junioren SEV antreten).