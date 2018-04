Jahreskonzert 2018 der Musikgesellschaft Frick –

Am 7. April 2018, um 20.00 Uhr, ist es wieder soweit. In der Mehrzweckhalle 58 in Frick ist „Showtime“ angesagt. In vielen abwechslungsreichen Proben haben wir unter der kompetenten Leitung von Jochen Weiss die verschiedenen Werke aus ganz unterschiedlichen Sparten einstudiert und versprechen einen unterhaltsamen Abend.

Die Zuhörer dürfen sich also auf ein Feuerwerk von bekannten Melodien und vielen Showeffekten freuen. Unser Konzert soll Sie nicht nur musikalisch erfreuen, sondern auch Spass machen und Sie überraschen.



Wir hoffen natürlich, dass viele Konzertbesucher ab 18.30 Uhr von der Festwirtschaftsküche Gebrauch machen.

Platzreservationen werden von Walter Acklin unter 062 871 01 71 gerne entgegengenommen. (Montag - Freitag 18-20 Uhr)

Wir freuen uns auf Sie!

Musikgesellschaft Frick