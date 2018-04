Unter dem Motto "Hop on, Hop off – der Musikbus" möchten wir Sie an unserem Jahreskonzert vom Samstag und Sonntag, 5./6. Mai 2018 mit unterhaltsamer Musik mitreissen. Unser Dirigent Pascal Gruber hat mit uns anspruchsvolle und eingängige Stücke aus den unterschiedlichsten Musikrichtungen einstudiert, welche bestimmt auch unser Publikum begeistern werden. Nach der Eröffnung durch die Juniorband Windissimo unter der Leitung von Markus Fankhauser übernimmt Pascal Gruber den Taktstock und nimmt Sie mit auf eine musikalische Reise in verschiedene Städte rund um den Globus. So nehmen wir unser Publikum beispielsweise mit dem Stück „Paris Montmartre“ in die französische Hauptstadt, machen einen Zwischenstopp in „Barcelona“, geniessen das „Wiener Leben“ oder „Summer in the City“. Natürlich ist das noch lange nicht alles, doch lassen Sie sich überraschen!

Als Einstimmung auf einen unterhaltsamen Abend ist die Küche für Sie am Samstag ab 18.30 Uhr geöffnet, nach dem Konzert sowie am Sonntagnachmittag gibt es zum Kaffee feine Kuchen und Torten. Versuchen Sie Ihr Glück bei der reichhaltigen Tombola und genehmigen Sie sich zum Schluss einen Schlummertrunk in der Bar im Untergeschoss.

Haben wir Sie gluschtig gemacht? Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!

Neu können Sie sich Ihren Sitzplatz bereits vorgängig reservieren unter https://res.seatlion.com/9705.

Samstag, 5. Mai 2018, 20 Uhr (Nachtessen ab 18.30 Uhr) und

Sonntag, 6. Mai 2018, 14 Uhr

Dorfturnhalle Windisch