Der Unterhaltungsabend findet wieder an 2 Abenden statt: am 4. und 5. Mai 2018 finden in der Mehrzweckhalle Dorf in Küttigen die Jahreskonzert mit Theater statt. Ebenfalls zu hören sind Schülerinnen und Schüler der Musikschulen sowie das Jugendakkordeonorchester AKKropolis.

Mit Neuuniformierung, Essen, Barbetrieb und Tanzmusik (am Samstag).