Am 12./13. und 19./20. Januar 2018 finden die traditionellen Jahreskonzerte der Musikgesellschaft Muhen statt. Aufgrund der bestehenden Baustelle in Muhen finden diese in der Mehrzweckhalle Hirschthal statt.

Der erste Konzertteil ist der traditionellen Blasmusikliteratur gewidmet – bezaubernde und flinke Melodien, orchestral umgesetzt. Im zweiten Teil des Abends entführt Sie die Musikgesellschaft Muhen in die Vergangenheit – manch einer wird sich an seine Jugend erinnern und die besten Evergreens und Ohrwürmern der 70er- bis 90er-Jahre sofort wiedererkennen. Das Jugendensemble der Musikgesellschaft Muhen feiert zudem Premiere mit seinem ersten Bühnenauftritt



Traditionellerweise wird der Tambourenverein Oberentfelden-Muhen mit seinen fetzigen Beats dem Publikum einheizen.

Die Musikgesellschaft Muhen freut sich auf vier Unterhaltungsabende unter der Leitung ihres Dirigenten Reto Borer vor zahlreichem Publikum.

Reservationen sind empfehlenswert und möglich ab 4. Dezember 2017, 08.00-11.00 Uhr / 13.30-15.00 Uhr.

Ab 7. Dezember 2017 täglich 18.00-20.00 Uhr (ausser Konzertabende) unter Tel. 077 463 10 12 oder via www.mgmuhen.ch.