Präsident Christian Tännler konnte am Freitag, 22. Februar, im Waldhaus zur 92. Generalversammlung über 30 Männerturner und diverse Delegationen begrüssen. Zuerst wurde das Nachtessen mit Fleischkäse und Salaten genossen, bevor der offizielle Teil mit dem Singen des Turnerliedes begann. Das von Peter Rüegg ausführlich abgefasste Protokoll der letztjährigen Versammlung konnte im voraus eingesehen werden. Leider starb im vergangenen Jahr ein Aktivturner, so dass der Verein 41 Mitglieder zählt. In seinem Rückblick erwähnte der Präsident die wichtigsten Veranstaltungen im abgelaufenen Vereinsjahr. Der Auffahrtsbummel führte bei regnerischem Wetter zur Festung in Aarburg, wo Hanspeter Steiner eine interessante Führung und Einblicke in die Anlage ermöglichte. Einige Turner beteiligten sich mit Erfolg am Kantonalturnfest in Obergösgen. Die Vereinsreise mit 24 Männerturnern führte in die Biosphäre Entlebuch, mit einer Wanderung durch die Moorlandschaft und zurück nach Sörenberg. Beim Beizlifäscht von Ende August sorgte die Männerriege für die Infrastruktur, Absperrungen, Beleuchtung und Stromversorgung der Betreiber. Die Mithilfe beim Sporttag für «Menschen mit Handicap» ist Tradition. Unvergesslich bleibt die zum 75. Jubiläum der Damenriege am 28.10. organisierte Ballnacht in der Turnhalle. Die sensationelle Dekoration, das Nachtessen, Unterhaltung usw. begeisterte alle Besucher. Beim Benzenkegeln von Ende November, im Hotel Storchen, Schönenwerd, siegte Werner Lanz.

Aktive Männerturner

Teilweise in Versform stattete Oberturner Andreas von Däniken seinen Jahresbericht über das Turnen ab. Durchschnittlich besuchten 15 Männer die Turnstunden, mit dem gemeinsamen Ziel: «Wer rastet, der rostet. Die Turnabende werden von den Hauptleitern Andreas von Däniken und Stefan Grütter abwechslungsreich und vielseitig gestaltet. Mit 31 von 33 möglichen Einsätzen wurde Hanspeter Steiner für die meisten Besuche geehrt. Auf den weiteren Rängen folgten Werner Gruber, Hans Brügger und Godi Schmid. Kassier Walter Hösli präsentierte die Jahresrechnung, die mit einem erfreulichen Kassenstand abschliesst. Nach langjähriger Mitarbeit trat Werner Lanz aus dem Vorstand zurück. Dieser setzt sich wie folgt zusammen: Christian Tännler, Präsident, Peter Rüegg, Vizepräsident, Alois Herzog, Aktuar, Walter Hösli, Kassier, Sepp Stutz, Beisitzer und Andreas von Däniken, technischer Leiter. Die Auffahrtswanderung im neuen Jahresprogramm führt nach Aarau und über den Alpenzeiger in die Gehren nach Erlinsbach. Das Ziel der Vereinsreise vom Samstag, 17.8. heisst Kandersteg mit dem Oeschinensee. Der Präsident des Vereins Behindertensporttag Hans-Peter Lochinger dankte der Männerriege für ihre jährliche Mithilfe beim Anlass. Mit gemütlichem Beisammensein endete die Jahresversammlung erst spät.

Wenn Sie Lust haben in der Männerriege mitzuturnen, besuchen Sie unverbindlich unsere Turnstunden, jeweils am Donnerstagabend ab 20 Uhr, in der Meridian-Turnhalle.