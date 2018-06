Etliche BTV-Athleten haben heute der grossen Hitze getrotzt und bewiesen, dass auch sie zu Höchstleistungen anspornen kann! So knackte Michelle Gloor zum ersten Mal in ihrer Sprintkarriere die 12s-Marke über 100m und holte mit 11.91s volle Punktzahl für das U20-Team! In Nottwil verbesserte Joël Flury seine 400m-PB auf starke 47.62s und liegt damit neu auf Rang 8 der Schweizer Bestenliste der Männer. Zudem knackte unser Mittelstreckenspezialist Jan Hochstrasser endlich die EM-Limite! Was er dazu sagt und alle weiteren Resultate:

U20 SVM Thun, 30.06.2018



Unsere letztjährigen SVM-Sieger haben sich in diesem Jahr den dritten Platz geholt. Zum zweiten fehlten nur 0.5 Punkte! Folgende Athletinnen haben Punkte gesammelt:



100m: Michelle Gloor PB 11.91s (0.0) (12P)

400m: Sara Brantschen 1:00.96min (7P)

1500m: Valentina Rosamilia 4:47.24 (12P)

100m Hürden: Malimba Taimako (15.39s) (0.9) (9P)

Hoch: Corina Walti 1.50m (4.5P)

Weit: Elisa Schmid (5.09m) (0.6) (6P)

Kugel: Jennifer Buckel (10.54m (8P)

Diskus: Tabea Böller 30.05m (7P)

Speer: Jennifer Buckel (37.36m (10P)

4x100m: Michelle Gloor, Sara Brantschen, Leonie Moll, Alix Häuptli 47.83s (10P)



Alle weiteren Resultate und ein ausführlicher Bericht dazu folgen auf der Website des BTV Aarau Athletics, sobald die Resultate online sind!





Bonus Track Nottwil, 30.06.2018



Joël Flury: 400m PB 47.62s

Joshua Lehner: 100m A 11.43s / 100m B 11.34s

Pascal Müller: 100m A 10.79s / 100m B 10.85s

Pin Wanheab: 100m A disq. / 100m B 10.93s

Patrick Zutter: 110m Hürden 106.7 A 15.94s / 110m Hürden 106.7 B 15.81s



Livia Odermatt: 100m A 12.63s / 100m B 12.64s

Nina Rosamilia: 600m 1:44.00min





Brussels Grand Prix, 30.06.2018



Jan Hochstrasser 1500m: 3:38.73min EM-Limite für Berlin 2018 erfüllt!



Das sagt Jan Hochstrasser zu seinem heutigen Lauf: "Ich wusste, dass ich es drauf habe und habe immer daran geglaubt, irgendwann die Limite zu knacken, obwohl es zuvor dreimal nicht gereicht hat. Im heutigen Lauf habe ich nach 1000m die Initiative ergriffen. Als ich dann die Zwischenzeit eine Runde vor Schluss gesehen habe, wusste ich, dass ich jetzt Vollgas geben muss - Und habe es getan! Ich lief sicherlich offensiver als bei den vorherigen Rennen, wo ich oft in einer Gruppe war. So konnte ich ruhiger und die letzten 700m meinen Schritt laufen. Ich freue mich sehr, mein grosses Saisonziel erreicht zu haben!"

Wir freuen und auch für dich und gratulieren dir herzlich zu dieser tollen Leistung!





Hellebardenlauf Sempach



1. Nina Rosamilia (U16 1,1km) 3:46.1 min

1. Adriano Rosamilia (U12 1,1km) 3:43.0 min

2. Nils Robin Rutishauser (u12 1,1km) 3:49.7 min

1. Tiziana Rosamilia (U12 1,1km) 3:58.3 min

10. Nina Nicole Rutishauser (U10 600m) 2:32.1 min