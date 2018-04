Ersatzwahl eines Mitglieds der Finanzkommission für den Rest der Amtsperiode 2018/2021

Hansruedi Ott, der Gatte der im März 2018 gewählten Gemeinderätin Priska Ott, musste infolge Unvereinbarkeit, da er als Finanzkommissionsmitglied die Arbeit seiner Ehefrau als Gemeinderätin prüft, den sofortigen Rücktritt aus der Finanzkommission einreichen. Die Ersatzwahl ist auf den 10. Juni 2018 angesetzt. Die SVP Oberentfelden ist erfreut, für diese Wahl in der Person von Johann Sager, wohnhaft am Zopfweg 15, einen kompetenten Nachfolger für dieses Amt vorzuschlagen. Johann Sager ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und vier Grosskinder. Er ist mit Jahrgang 1951 seit kurzer Zeit pensioniert und möchte nunmehr einen Teil seiner Zeit neben der Familie, der sportlichen Bewegung in der Natur zu Fuss oder auf Räder auch für dieses öffentliche Amt einsetzen. Er war als Ingenieur und Kadermitglied im Bereich der Energietechnik bei verschiedenen Schweizer Firmen als Consultant, Fachbereichs- Projektleiter tätig. Er besitzt somit ideale Voraussetzungen für diese Controlling-Funktion. (SVP)