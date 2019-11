Jubiläums-Konzerttour erfolgreich abgeschlossen

Anlässlich ihres 100 Jahr Jubiläums konzertierte die BMO in diesem Jahr mit einem neuen Programm erfolgreich in den Alters- und Pflegeheimen der Stadt Olten, in Wangen und Trimbach.

Die 1919 in Olten als Unionsmusik gegründete Blasmusikforma-tion überstand die Wirren der Nachkriegszeit und entwickelte sich zu einer festen Grösse im kulturellen Stadtleben von Olten. 1929 wurde aus der Unionsmusik, dank eines Namenswechsels, die Arbeitermusik. Diese Bezeichnung ist vielen Oltnerinnen und Oltnern noch heute geläufig, obwohl der Verein seit 1982 offiziell Blasmusik Olten heisst und seit dem auch politisch und konfessi-onell absolut neutral ist.

Nach der Jahrtausendwende hatte die BMO einige, zum Teil hef-tige Turbulenzen zu verkraften. Dank dem unerschütterlichen Willen einiger Hardliner konnte der Verein gerettet werden und bewegt sich heute wieder in geordneten Bahnen. Heute musizie-ren Weiblein und Männlein aus verschiedenen Musikformatio-nen der umliegenden Gemeinden mit Freude an der Volksblas-musik zusammen in der BMO. Als Jubiläumsgeschenk wurde ein neues, zeitgemässes Sommer-Outfit, in Form eines modernen Polo-Shirts mit neuem Vereins-logo angeschafft.

Mit Blasmusik für`s Volk, bekannten Märschen, Pokas, Walzern, aber auch mit leichter Unterhalgtungsmusik aus aller Welt konn-te die Blasmusik Olten die Heimbewohnerinnen und Bewohner, sowie deren Angehörige, in den Alters- und Pflegeheimen Wein-garten, Stadtpark, St. Martin, Bornblick, Haus zur Heimat und Ruttiger in Olten unterhalten und erfreuen. Mit den beiden Konzerten im Oasis in Trimbach und der Brunnenmatt Wangen schloss die BMO ihr konzertantes Jubiläumsjahr erfolgreich ab.

Wir werden auch im kommenden Jahr mit neuem Programm wieder auf Tournee gehen und unsern Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt Olten beitragen.

Besuchen sie unsere Hommepage www.bm-olten.ch