Ein wenig überfordert treffe ich am Samstag, 1. September 2018 um 15.30 im neuen „Retorten“-Stadtteil Olten-Südwest im coffeehouse bloomell ein. Überfordert, weil in der Einladung steht: «Wir werden uns nach dem Apérogebäck ca. 1-2 Stunden in der näheren Umgebung zu Fuss bewegen.» Was ist wohl geplant? Wird mir das Programm gefallen? Oder wird es stressig? Was hat das OK mit Christian Schacher, Stephanie Buss und Marc Widmer wohl ausgeheckt?

Während dem Willkommens-Apéro begrüsst Marc die 44 Mitglieder, Gönner, sowie Partnerinnen und Partner. Dann geht’s los! Wir gehen raus. Ich bin zuversichtlich, dass es Spass machen wird. Wir machen eine Schnitzeljagd mit Hilfe der neuen Medien – in Neudeutsch „Geocaching“. Bevor wir starten, werden alle gebeten, sich ins WLAN vom bloomell einzuloggen und die Geocaching-App runterzuladen. Mit Hilfe des OK‘s und gegenseitiger Unterstützung klappt das. Alle erhalten zur Gruppeneinteilung eine farbige Karte. Zusammen mit Karin Kissling, Heidy Wechsler und Andy Schenker bin ich in der violetten Gruppen.

Wir starten 12 Minuten nach der ersten Gruppe. Unsere Anlaufpunkte sind «Lost Place-Tunnel ins Nichts», «Gheid 2», «Happy Birthday GRISH83» und «Sicht auf die hb5». Als erste Station geben wir «Lost Place-Tunnel ins Nichts». Was für ein spannender Name J! Die Station ist in der Nähe des Schauplatzes «Sektor 1» von Karls kühner Gassenschau. Wir versuchen, dorthin den optimalen Weg zu finden. Dort angekommen, piepst die App und wir sehen einen offenen Tunnel. Mit Hilfe der App suchen wir den genauen Ort, wo das Teil versteckt ist, finden es, tragen unsere Namen auf dem Zettel im Versteck ein und loggen unseren Fund in der App ein. Die erste Station ist geschafft. Wir «kämpfen» weiter, bis wir alle vier Stationen gefunden haben. In gemütlichem Marschtempo bleibt auch Zeit, um über diverse Themen zu diskutieren. Im bloomell geht es gleich weiter:

Zurückmelden bei Christian Schacher Den verdienten Apéro geniessen

Ich bin glücklich, erleichtert und stolz, dass wir das so gut hinbekommen haben. Und es hat allen Spass gemacht!

Während dem Apéro wird die Rangverkündigung durchgeführt. Die Spitzenteams liegen sehr nahe beieinander. Auf dem dritten Rang mit 60 Minuten ist Team Orange, auf dem zweiten Rang mit 59 Minuten Team Grau und auf dem ersten Rang mit 57 Minuten Team Rot. Danach folgt das feine, von der Laufgruppe Niederamt offerierte Nachtessen mit einem sehr leckeren Buffet. Und zum Schluss natürlich das Dessert: eine riesige Torte, gesponsert von Migros Kulturprozent, mit toller Verzierung.

Wie fühlen sich die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Anlass? Was gefällt Ihnen an der Laufgruppe? Ich habe mit Unterstützung von Petra nachgefragt:

Ingrid Wyss, nervös und gespannt beim Start zum Geocaching

(-> FOTO)

«Die Laufgruppe motiviert mich zum Joggen. Am Dienstag ist fix LGN in meiner Agenda eingetragen.»

Urs Hürlimann, glücklich beim Willkommens-Apéro

(-> FOTO)

«Mich motiviert es, gemeinsam regelmässig mit Kollegen zu joggen. Die Laufgruppe ist ideal dazu.»

Valérie Kessler, glücklich beim Apéro nach dem Geocaching

(-> FOTO)

«In der Laufgruppe gefällt mir vor allem die Gruppendynamik.»

Fritz Deppeler, zufrieden nach dem Nachtessen

(-> FOTO)

«Ich laufe gerne und zudem ist es gut für die Körperfitness. Darum bin ich bei der Laufgruppe Niederamt dabei.»

Doris Gremaud, zufrieden und glücklich beim Dessert

(-> FOTO)

«In der Laufgruppe schätze ich besonders die sozialen Kontakte. Das Laufen am Dienstag-Abend ist für mich zur schönen Gewohnheit geworden.»

Das war ein super toller Jubiläumsanlass! Herzlichen Dank dem OK!

Martin Dobler