Jubla-Schlittelspass in Adelboden

In aller Frühe trafen sich die rund dreissig Kinder und Leiter der Jubla Trimbach am Oltner Hauptbahnhof. Mit dabei im Schlepptau: Schlitten und Rodel in allen möglichen Ausführungen. Von dort aus nahm die bunte Schar den Zug ins Berner Oberland, ins wunderschöne Adelboden. Mit Blick auf das legendäre Chuenisbärgli, auf dem noch die Woche zuvor die weltbesten Skifahrer ihre Künste zur Schau stellten, nahmen wir die Gondelbahn auf die Tschentenalp. Oben angekommen rüsteten sich die Kinder und Leiter mit Helm und Brille aus und machten sich an die Abfahrt. Am Anfang hatte die Gruppe die Piste beinahe allein für sich und konnte den Schlittelspass so richtig geniessen. Auch die Pistenverhältnisse waren wunderbar, und so amüsierten sich alle prächtig. Auch am Nachmittag wurde der Sessellift zahlreiche Male gebraucht, um möglichst schnell wieder die Piste herunterzusausen. Nach einem langen Tag machte sich dann die Gruppe müde, aber glücklich wieder auf den Heimweg.