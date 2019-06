Kürzlich trafen sich eine muntere Schar Mädels und Boys zu diesjährigen Jugitag in Rothrist. Am Sonntag 02. Juni 2019 hiess es für die Kids, Eltern und Leiter nichts mit ausschlafen, denn wir trafen uns um 07:00 Uhr beim Parkplatz der Gemeinde. Als wir komplett waren, begab sich ein Autokonvoi Richtung Rothrist. In Rothrist angekommen suchten wir sofort einen guten schatten Platz welcher uns den ganzen Tag vor der Sonne und dem heissen Wetter etwas schützt. Nun durften die Kids noch das blaue SATUS T-Shirt anziehen. Nach dem gemeinsamen aufwärmen begaben sich die grösseren Kids zum Leichtathletik und die jüngeren zum Fitness Wettkampf. Die Leichtathleten bestritten den UBS Kids Cup mit den Disziplinen: Weitsprung, Ballweitwurf und dem Sprint. Beim Fit mit Sport waren es die folgenden Disziplinen: Ball an die Wand, Ziel Wurf ( wer trifft Sandra?), Seilspringen, Ball Transport, Sackgumpen und dem Hindernissparcour. Die Kids gaben alles und auch die Eltern hatten grossen Einsatz gezeigt und jedes Kind laut angefeuert. Die älteren Kinder hatten am Morgen noch das Brennball auf dem Programm. Beim Brennball unterstützten die jüngsten und die Eltern unsere Mannschaft mit viel HOPP HOPP, Bravo, Super weiter so rufen übertönten wir Lostorfer schon bald das Spielfeld. Endlich durften wir zum Mittagessen, wo wir uns mit Teigwaren mit oder ohne Sauce stärkten für die Stafetten am Nachmittag. Nach der Rangverkündigung kehrten wir müde aber mit vielen schönen Erlebnissen zurück nach Lostorf wo wir alle schon von den stolzen Eltern empfangen wurden.