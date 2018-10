Das isch jo mega gsi; unglaublich, was die Kids do gleistet hei; es het wieder einisch meh fantastisch tönt, das het gfätzt… So einige der Stimmen nach dem Jubiläumskonzert der Young Concert Band Oensingen-Kestenholz. Das Publikum war begeistert und dies zurecht!

Am Sonntag, 7. Oktober 2018, lud die YCB unter der Leitung von Roger Meier und Marco Zehnder zum Geburtstagsfest ein. Anders als bei üblichen Geburtstagsfeiern machte hier allerdings das Geburtstagskind seinen Gästen ein Geschenk - ein Geschenk geprägt von viel Herzblut und hervorragenden Musikdarbietungen.

Sichtlich erfreut begrüsste die Präsidentin Susanne Winiger die Zuschauer im vollgefüllten Bienkensaal zum Konzert der YCB. Eine intensive Lagerwoche in Eriz lag hinter den Jugendlichen und dem Leiterteam. Eine Woche voller guter Laune, intensiver Musikproben, wenig Schlaf und tollen Erlebnissen. Mit einem Fotorückblick erhielt der Konzertbesucher einen kleinen Einblick in die vergangene Woche.

Das Konzertprogramm zum zehnjährigen Jubiläum verzauberte nicht nur das junge Publikum mit Stücken wie „Coldplay on Stage“, „Echame la Culpa“ oder „You Give Love a Bad Name“, nein auch Evergreens und Heimatliebende kamen mit „The Blues Brothers Revue“ und „Lueget vo Bärg und Tal“ auf ihre Kosten. Durchs Konzert führten die Jugendlichen selbst. Auf witzige Arte und Weise wurde jedes Stück kurz vorgestellt.

Jedes einzelne der sorgfältig ausgewählten Konzertstücke wurde letzte Woche im Musiklager zuerst in Registerproben und anschliessend im Feinschliff in den Gesamtproben einstudiert. Gemäss Roger Meier war das Konzertprogramm eigentlich viel zu schwer und fast unmöglich für eine so junge Formation. Er hat aber immer an „seine Kids“ geglaubt, und so haben sie ihm auch in diesem Jahr wieder gezeigt, zu was sie fähig sind. Wie in den letzten Jahren auch, hat die Young Concert Band Oensingen-Kestenholz die Zuhörer/innen bei jedem Konzertstück vom Anfangs- bis zum Schlusston in ihren Bann gezogen. Herzlichen Glückwünsch an alle zu dieser grandiosen Leistung, auf die nächsten 10 Jahre!

Die Musikgesellschaft Oensingen und Musikgesellschaft Eintracht Kestenholz gratulieren der Young Concert Band zu Ihrem 10-jährigen Jubiläum und sind sehr stolz auf ihren Nachwuchs. Die beiden Vereine freuen sich, auch zukünftig in Sachen Nachwuchsförderung eng zusammenarbeiten zu dürfen!