Jugend des STV Herznach am Final des UBS-Kids-Cup und am Aargauer Final Swiss Athletics Sprint 2019

18 Jugendliche der Jugendabteilungen des STV Herznach haben sich für den Kantonalfinal vom 25. August 2019 in Stein qualifiziert. Nach dem Wettkampf darf sich der STV Herznach über zwei Goldmedaillen freuen. Lucia Acklin gewann bei den Mädchen Jahrgang 2006 mit 2011 Punkten die Goldmedaille und Robin Bühler siegte bei den Knaben Jahrgang 2010 mit 1131 Punkten. Lucia und Robin dürfen den Kanton Aargau am Schweizer Final, am 31. August 2019 in Zürich vertreten. Bravo Lucia, bravo Robin!!

Bei den Knaben Jahrgang 2006 gelang Noel Bühler im 8. Rang ein ausgezeichneter Wettkampf. Er konnte seine guten Resultate aus dieser Saison bestätigen. Auch Loris de Paris platzierte sich auf dem tollen 11. Rang und konnte sich im Weitsprung und im Ballwurf nochmals steigern. Bei den Knaben Jahrgang 2012 gelang Kieran Vogel mit dem 10. Rang ein ausgezeichneter Wettkampf.

Bei den Mädchen Jahrgang 2010 gelang Lena Schwaller im 9. Rang ebenfalls ein toller Wettkampf. Sie konnte sich im Weitsprung enorm verbessern. Mia Schwaller, Mädchen Jahrgang 2012, zeigte einmal mehr, dass sie eine schnelle Sprinterin ist, sie klassierte sich ebenfalls im tollen 9. Rang.

Die übrigen Teilnehmer konnten ihre Leistungen aus den Qualifikationswettkämpfen bestätigen und zum Teil auch verbessern. Wir gratulieren unseren Teilnehmern zu ihren grandiosen Leistungen.

Am 17. August 2019 fand der Final Swiss Athletics Sprint 2019 in Aarau auf der Bahnhofsstrasse statt. Auch für diesen Anlass haben sich 12 Jugendliche des STV Herznach qualifiziert. Bis zum Final mussten die Vorläufe und Zwischenläufe bestritten werden.

Bei den Knaben 2010 erreichten alle 3 qualifizierten Jungs auch die Zwischenläufe. Robin Bühler qualifizierte sich für den Finallauf und gewann diesen souverän und darf den Kanton Aargau am Schweizer Final vertreten. Bei den Knaben Jahrgang 2006 sprintete Noel Bühler auf den ausgezeichneten 6. Platz. Auch Loris De Paris erreichte in seiner Kategorie die Zwischenläufe.

Beim Jahrgang 2008 der Mädchen erreichte Alisha Bühler den Zwischenlauf und auch Sina Emmenegger sprintete in die Zwischenläufe.

Der STV Herznach ist stolz auf den überaus erfolgreichen Nachwuchs. Die Outdoor-Saison wird in einer Woche mit den Fricktal-Games abgeschlossen.

Foto 1, die jüngsten Teilnehmer des STV Herznach am UBS-Kantonalfinal in Stein