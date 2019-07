Das Dorffaescht in Aesch findet alle zwei Jahre statt. Da diesen Sommer dies turnusgemäss ausgelassen wird, hat es sich die SVP Aesch zur Aufgabe gemacht selber ein Fest auf die Beine zu stellen. Mit Köstlichkeiten vom Grill, Salaten und Kuchen lud die Dorfpartei die Bevölkerung in die Waldhütte ein. Die Erwachsenen konnten an einem Quizz über den Kanton Zürich teilnehmen, während sich die Kinder bei einem Spielzeug-Traktorenrennen messen konnten.

Als Redner wurde unser Aescher Nationalrat Hans Egloff eingeladen. Er gab einen spannenden Rückblick auf seine politische Laufbahn und unterhielt die Anwesenden mit Anekdoten der interessantesten Charaktere im Bundeshaus. Da er bei den kommenden Wahlen nicht mehr antreten wird, wünschen wir von der SVP Aesch ihm an dieser Stelle alles Gute für die Zukunft und danken ihm für seine langjährige wertvolle Arbeit.