Wenn nicht nur Kinderauchten zu leuchten beginnen, sondern auch die Erwachsenen von ihrer Jugendzeit träumen – dann ist Kerzenziehen in Stetten.

Am vergangenen Wochenende fand der traditionelle Anlass welcher vom Frauenverein Stetten organisiert wird bei besten Wetterbedingungen statt. Draussen war es kalt und in der Kaffeestube konnte man sich bei Raclette und Kürbissuppe aufwärmen.

Nicht nur das Kerzenziehen lockte die Besucherinnen und Besucher an, am Samstag gabs eine grosse Zaubershow mit Arthur Roscha. Auch hier wurde von gross bis klein jeder verzaubert. Higlight am Sonntag war das Konzert der neu gegründeten Brassband mit bekannten Stetter-Gesichtern. Einen Namen haben sie noch nicht, doch sie verstanden es prima, das Publikum mitzureissen und bestens zu unterhalten.

Und wer noch ein Weihnachtsgeschenk suchte wurde am Herbstmarkt sicherlich fündig.

Der Frauenverein und seine Helferinnen und Helfer blicken auf ein erlebnisreiches und tolles Wochenende zurück! Wir freuen uns, den Erlös dem Verein Epidogs for Kids überweisen zu dürfen.