Vor der Nationalliga Heimrunde der BTV Aarau Volleyball 1. Liga Damen und Herren am Samstag, 24. November findet in der Berufsschule BSA in Aarau ein Schnuppertraining für interessierte Kids statt.

Unsere Mädchen und Jungs der Kids und U13 Abteilung werden zusammen mit den „Neulingen“ trainieren und einen sportlichen und lustigen Nachmittag verbringen. Das Training wird von unserer 1. Liga Spielerin und langjährigen deutschen Bundesligistin, Nationalspielerin und mehrfache Deutsche- und Schweizermeisterin, Anika Schulz geleitet. Anschliessend ans Training geniessen alle zusammen ein feines Zvieri und schauen den Match unserer 1. Liga Herren.

Es hat noch freie Plätze! Alle Details findest du auf unserer Website www.volley-aarau.ch! Wir freuen uns auf Dich!