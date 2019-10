Kinderfest Biberist mit Helvetia - Herzlichen Dank!

Mit viel Elan und Freude nahm die Ludothek Wasseramt am Kinderfest in Biberist teil. Besonders freute uns, dass dieses Jahr die Helvetia Jeunesse das Patronat für uns übernahm. Am Spielfest überreichte uns Versicherungsberater Philip Hohl den grosszügigen Cheque. Trotz aller ehrenamtlicher Arbeit unseres Teams entstehen Kosten für solche Anlässe. Die Mithilfe von Sponsoren und Stiftungen ermöglicht uns, auch im Ludoalltag arbeiten, sowie an Grossanlässen teilnehmen zu können. Ein grosses Dankeschön an die Helvetia! Viele glückliche Kinder sind der Dank für die Arbeit und den grossen Einsatz des Ludo-Teams.