Jeden Frühling und jeden Herbst bietet der Elternverein Erlinsbach saisongerechte Kinderkleider und Kinderschuhe an. Da die Kinder ihren Kleidern, Sportsachen und Schuhen schnell entwachsen, wird diese sinnvolle Möglichkeit angeboten, die Sachen weiterzugeben.

Am Samstag, 17. März 2018 ab 9.00 bis 11.00 Uhr findet die beliebte Frühlings- und Sommer-Kinderkleiderbörse im Gemeindehaus Erlinsbach SO statt. Ansprechend und übersichtlich werden gut erhaltene saisonale Kleider in den Grössen 56 – 176 und Schuhe angeboten. Die Kleiderannahme findet am Vorabend 16. März 2018 von 18.00 – 19.30 Uhr statt. Auf der Homepage: www.elternverein-erlinsbach.ch findet man alle Details und eine persönliche Verkaufsnummer sind über kinderkleiderboerse@elternverein-erlinsbach.ch erhältlich. Der Elternverein sowie die Organisatorinnen freuen sich auf einen regen Warenaustausch!